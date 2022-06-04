В МВД сказали, сколько понадобится времени на разминирование Украины

С начала войны пиротехниками ГСЧС уже обезврежено почти 130 тысяч боеприпасов, в том числе почти две тысячи авиабомб, обследована территория площадью почти 30 тысяч квадратных километров.

На полное разминирование украинских территорий, где проходят или проходили боевые действия, понадобится до 10 лет. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

Сейчас заминировано около 300 тысяч квадратных километров. По словам Монастырского, сейчас почти половина территории Украины загрязнена неразорвавшимися боеприпасами.

"Это половина территории Украины. На разминирование в таких масштабах потребуется пять-семь, а то и 10 лет", - сказал Монастырский.

Он отметил, что с начала войны пиротехниками ГСЧС уже обезврежено почти 130 тыс. боеприпасов, в том числе почти две тысячи авиабомб, обследована (очищена) территория площадью почти 30 тыс. квадратных километров.

Однако Монастырский подчеркнул, что это лишь поверхностное разминирование. Опасными остаются леса и лесополосы. Он призвал украинцев ознакомиться с правилами минной безопасности, а также проводить беседы с детьми.

Напомним, ранее министр МВД Денис Монастырский заявил, что в Украине остаются заминированными более 30 млн гектаров земли. В настоящее время проводится разминирование Киевской, Сумской, Черниговской и Харьковской областей.

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