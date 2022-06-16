Арахамия озвучил новые данные по потерям ВСУ - СМИ

По словам Арахамии, Украина имеет достаточно сил для того, чтобы бороться с оккупантами, но сейчас солдатам не хватает оружия и боеприпасов.

Каждый день на Донбассе гибнут и получают ранения до тысячи украинских солдат, и за последние две недели это число значительно выросло. Об этом рассказал глава фракции Слуга Народа Давид Арахамия.

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По его словам, на фронте ежедневно потери составляют от 200 до 500 убитых и гораздо больше раненых.

При этом он сообщил, что Украина призвала в армию миллион человек и имеет возможность набрать еще два миллиона. Поэтому она имеет достаточный запас сил, чтобы продолжать борьбу с оккупантами. Но сейчас защитникам не хватает оружия и боеприпасов, заявил Арахамия.

"Наша переговорная позиция на самом деле довольно слабая, мы не хотим сидеть за столом переговоров, если находимся в такой позиции. Нам нужно каким-то образом обратить события вспять", - сказал политик,

Ранее Зеленский назвал назвал главное идеологическое оружие России. РФ продвигает идею, что Запад не способен объединиться и не будет всерьез поддерживать Украину, и эту идеологическую доктрину можно разрушить поставками оружия.