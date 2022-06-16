Львовские десантники сожгли два танка РФ Владимир

Стоимость одного танка Т-90 Владимир составляет 2,5 - 3,5 млн долларов.

Бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ уничтожили два современных российских танка Т-90 Владимир. Об этом сообщает командование Десантно-штурмовых войск в Facebook.

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Удар по вражеской технике был нанесен с помощью ПТРК Javelin.

"Продолжаем и дальше выполнять боевые задания и уничтожать русских захватчиков!", - сказано в подписи к видео.

Стоимость одного танка Т-90 Владимир составляет 2,5 - 3,5 млн долларов. Сейчас это основной боевой танк российской армии.

Ранее Зеленский назвал назвал главное идеологическое оружие России. РФ продвигает идею, что Запад не способен объединиться и не будет всерьез поддерживать Украину, и эту идеологическую доктрину можно разрушить поставками оружия.