Генштаб: Враг бросил силы на недопущение атаки ВСУ на Юге и Харьковщине

В это же время оккупанты пытаются захватить Северодонецк и найти слабые места в обороне Славянского направления.

На Харьковщине и Юге Украины войска РФ бросили основные силы на удержание своих позиций и недопущение наступления ВСУ. На остальных направлениях он ведет обстрелы, пытается улучшить свое положение. Подробности об обстановке на фронте сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.

Читайте также: В РФ придумали новый нелепый фейк о ВСУ и западном оружии

Так, на Волынском и Полесском направлениях в рамках проверки одна из бригад отработала развертывание пункта приема мобилизационных ресурсов.

На Северском направлении враг держит свои подразделения с целью сковывания действий ВСУ. В частности, были обстреляны их позиции в Сумской области.

На Слобожанском направлении рашисты проводят перегруппировку с целью наращивания наступательных возможностей.

На Харьковском направлении основные усилия войска РФ бросили на недопущение перехода ВСУ в наступление, сковывание их действий и удержание ранее занятых рубежей. Для этого он проводит интенсивные артиллерийские обстрелы.

В направлении Славянска оккупанты ведут штурмовые действия, ищут слабые места в обороне наших защитников. На этом фоне они обстреляли гражданскую инфраструктуру из артиллерии у Долины, Пришиб, Карнауховки и Вернополья.

На Донецком направлении захватчики ведут боевые действия вдоль всей линии столкновения, бросив основные усилия на Бахмутское направление.

На Лиманском направлении активных действий войска РФ не вели. На Северодонецком направлении они обстреливают позиции ВСУ из всех огневых средств у Лисичанска, Северодонецка и Белогоровки.

Все еще враг пытается захватить Северодонецк, бои продолжаются.

Читайте также: Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 1 млрд долларов

На Бахмутском направлении рашисты пытаются улучшить свое тактическое положение. Они совершили обстрелы районов населенных пунктов Веселое, Соледар, Берестово и Волчеяровка.

На Лиманском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник ведет обстрелы, желая сковывать действия подразделений наших воинов.

Отмечается, что на направлении Егоровка – Шевченко ВСУ обнаружили и уничтожили российскую ДРГ.

На Южнобужском и Таврийском направлениях основные усилия рашисты бросили на недопущение наступления ВСУ и удержание ранее захваченных рубежей. Для этого они ведут обстрелы и оборудуют свои позиции.

Напомним, ранее генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что Керченский мост будет "целью номер один" для украинских военных. Как только будет получено обещанное оружие, ВСУ его разрушат.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.