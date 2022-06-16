Шольц, Макрон и Драги приехали в Киев

Политики решили посетить Украину за день до заключения Еврокомиссии о статусе кандидата в члены ЕС.

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги приехали с официальным визитом в Киев. Об этом сообщило издание RaiNews24 и председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин в своем Telegram-канале.

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Примечательно, что визит Шольца, Макрона и Драги в Киев ранее подтвердили высокопоставленные дипломаты и чиновники Евросоюза.

Отмечается, что европейские лидеры проведут встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Для меня сегодня это была уже третья ночь в поезде подряд. И не только я провел сегодняшнюю ночь в поезде", – написал глава "Укрзализныци", прикрепив снимок с Шольцем, Макроном и Драги.

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Немецкий, французский и итальянский лидеры решили приехать в Киев за день до обнародования заключения Еврокомиссии по поводу предоставления Украине статуса кандидата в члены Евросоюза.

Напомним, ранее президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму в $1 млрд.

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