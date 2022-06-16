Войска РФ на Донбассе действуют сильно недоукомплектованными группами - британская разведка

Также в британской разведке предположили, что все основные мосты через реку Северский Донец разрушены.

Оккупанты на Донбассе действуют все более разобщенными и сильно недоукомплектованными группировками. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

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В разведке сообщили, что некоторые российские БТГ, которые обычно насчитывают от 600 до 800 человек, смогли собрать всего 30 солдат.

"Некоторые сильные стороны России, такие как преимущество в количестве танков, становятся менее значимыми в таких условиях. Вероятно, это способствует сохранению медленных темпов продвижения", - говорится в сообщении.

Также в британской разведке предположили, что все основные мосты через реку Северский Донец разрушены.

"Украине, вероятно, удалось вывести значительную часть своих боевых подразделений, которые первоначально удерживали город. Ситуация остается крайне сложной для украинских войск и гражданского населения, оставшихся к востоку от реки", - говорится в сообщении.

Ранее Зеленский назвал назвал главное идеологическое оружие России. РФ продвигает идею, что Запад не способен объединиться и не будет всерьез поддерживать Украину, и эту идеологическую доктрину можно разрушить поставками оружия.