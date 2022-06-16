Аналитики из США объяснили, как украинские партизаны срывают планы РФ

В это же время украинские войска имеют возможность блокировать российские корабли.

Украинские партизаны и сопротивление на временно оккупированных территориях срывает планы России по аннексии. Мешает этому и угроза морской блокады. Подробности рассказали аналитики из американского Института изучения войны.

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Так, специалисты сообщают, что сопротивление украинцев во временно захваченных частях Запорожской и Херсонской областях будут и дальше срывать усилия россиян, направленные на полномасштабный административный контроль над оккупированными территориями. Это касается и планов аннексии.

Вместе с этим существует угроза блокады судов, потому РФ пытается усилить свое присутствие на северо-западе Черного моря.

Военные Украины продолжают держать под контролем критически важный участок береговой линии Очакова, что в Николаевской области, потому могут блокировать суда РФ, объясняют аналитики.

На этом фоне, РФ, вероятно, планирует усилить контроль над доступом к портам в Черном море под защитой присутствия на Змеином.

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Примечательно, что ожидаются российские атаки вокруг Донецка под фальшивым флагом с целью сдерживать проукраинские настроения у граждан, живущих под оккупацией.

В Институте подытожили, что рашисты начали штурм Северодонецка и ближайших населенных пунктов, но по состоянию на 15 июня успеха не достигли; наступления вокруг трассы Бахмут-Лисичанск тоже неудачные, линии связи перерезаны не были; захватчики из РФ продолжили движение по трассе до Славянска и к юго-востоку от Изюма; в населенных пунктах вокруг Харькова идут бои; в Запорожской и Херсонской областях оккупанты укрепляют резервные позиции, применяя оборонительные меры; Кремль и террористические псевдореспублики на этом фоне пытаются продолжать политику аннексии.

Напомним, ранее сообщалось, что жители Мариуполя тоже начали сопротивляться оккупации.

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