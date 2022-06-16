В харьковской области арестовали активы российских компаний на 40 млн гривен

Говорится об имуществе 4 местных предприятий. Их учредителями и конечными бенефициарами являются граждане и юрлица РФ.

В Харьковской области арестованы активы российских компаний на 40 млн грн. Об этом сообщает СБУ.

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Говорится об имуществе 4 местных предприятий. Их учредителями и конечными бенефициарами являются граждане и юрлица РФ.

"Два из этих предприятий связаны между собой и осуществляют торговлю российским балансировочным и измерительным оборудованием. Их материнская структура в России поддерживает вооруженную агрессию против Украины", - пояснили в СБУ, отметив, что другие два - занимаются оптово-розничной торговлей в Украине.

Сейчас наложен арест на движимое и недвижимое имущество этих компаний, а также на их корпоративные права этих компаний.

Ранее Зеленский назвал назвал главное идеологическое оружие России. РФ продвигает идею, что Запад не способен объединиться и не будет всерьез поддерживать Украину, и эту идеологическую доктрину можно разрушить поставками оружия.