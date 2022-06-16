Первое заявление Макрона в Киеве: У меня есть послание европейского единства

Лидеры Франции, Италии, Германии и Румынии отправятся в пострадавший от российской армии город.

Президент Франции Эммануэль Макрон сделала первое заявление после приезда в Киев. Французский лидер прибыл вместе с канцлером Германии Олафом Шольцом, премьер-мимнистром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. Последний добрался отдельно от коллег. Об этом сообщает France 24.

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Вместе с Шольцем, Драги и Макроном отправится в "место военных действий, где были совершены массовые убийства" и президент Украины Владимир Зеленский. Лидеры посетят Ирпень Киевской области.

Также Макрон еще на вокзале заявил, что прибыл, "чтобы говорить как о настоящем, так и о будущем, поскольку ближайшие недели, как мы знаем, будут очень сложными".

"Это послание о европейском единстве, адресованное украинцам и украинкам, о поддержке," - отметил французский президент.

Ранее мы писали, что Зеленский прокомментировал итоги "Рамштайна-3". Министры обороны дали Украине чуткий сигнал о том, что оборонная поддержка будет постоянной, считает украинский президент.