Оккупанты придумали новый повод для мародерства в Мариуполе

В городе растет количество импровизированных могил, а уровень смертности остается запредельным.

Оккупанты в Мариуполе ускоряют снос поврежденных домов, чтобы скрыть свои преступления, а школьникам запрещают говорить на украинском языке даже на переменах. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко (в публикации по ссылке размещены кадры не для слабонервных).

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Также, по словам Андрющенко, назревает новая волна мародерства.

"Оккупанты активизируют снос домов и уничтожение доказательств. Первые комиссии в составе коллаборантов и МЧС России пошли с поквартирным обходом. Закрытые квартиры в частично уцелевших домах будут взламывать для "обследования". Новая волна мародерства под официальной протекцией на старте. Людей предупреждают о выселении, но мариупольцы продолжают жить даже в подъездах со страшными последствиями войны, как на Евпаторийской, 45", - написал Андрющенко в Telegram.

Советник мэра также рассказал, что в городе растет количество импровизированных могил, а уровень смертности остается запредельным. На следующей неделе оккупанты планируют снести здание больницы скорой помощи, где планировалось открытие инфекционного отделения.

Ранее Зеленский назвал назвал главное идеологическое оружие России. РФ продвигает идею, что Запад не способен объединиться и не будет всерьез поддерживать Украину, и эту идеологическую доктрину можно разрушить поставками оружия.