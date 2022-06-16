ОП назвал темы встречи с Макроном, Шольцем и Драги
Украинский президент обсудит с европейскими лидерами поддержку Украины, поставки оружия и продбезопасность.
Президент Украины Владимир Зеленский обсудит с канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эмманюэлем Макороном и премьер-министр Италии Марио Драги вопросы продовольственной безопасности, оружие и поддержку Украины. Об этом сообщил в четверг, 16 июня, глава Офиса президента Андрей Ермак.
"Продовольственная безопасность, оружие и поддержка Украины – это важные темы для обсуждения", - написал он в телеграм.
На данный момент Шольц, Макрон и Драги посещают Ирпень.
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