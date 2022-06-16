Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

ОП назвал темы встречи с Макроном, Шольцем и Драги

Украинский президент обсудит с европейскими лидерами поддержку Украины, поставки оружия и продбезопасность.
ОП назвал темы встречи с Макроном, Шольцем и Драги

Президент Украины Владимир Зеленский обсудит с канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эмманюэлем Макороном и премьер-министр Италии Марио Драги вопросы продовольственной безопасности, оружие и поддержку Украины. Об этом сообщил в четверг, 16 июня, глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Продовольственная безопасность, оружие и поддержка Украины – это важные темы для обсуждения", - написал он в телеграм.

На данный момент Шольц, Макрон и Драги посещают Ирпень.

 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK