Оккупанты придумали новый повод для мародерства в Мариуполе

Закрытые квартиры в частично уцелевших домах будут взламывать для "обследования", а после этого сносить сооружения.

Российские оккупанты в Мариуполе ускоряют снос поврежденных домов, чтобы скрыть доказательства своих преступлений, а школьникам запрещают говорить на украинском языке даже на переменах. Об этом 16 июня сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, на старте новая волна мародерства. "Оккупанты активизируют снос домов и уничтожение доказательств. Первые комиссии в составе коллаборантов и МЧС России пошли с поквартирным обходом. Закрытые квартиры в частично уцелевших домах будут взламывать для "обследования". Новая волна мародерства под официальной протекцией на старте. Людей предупреждают о выселении, но мариупольцы продолжают жить даже в подъездах со страшными последствиями войны, как на Евпаторийской, 45", - написал Андрющенко в Telegram. Он отметил, что в городе растет количество импровизированных могил, а уровень смертности остается сверхвысоким. На следующей неделе оккупанты планируют снести здание больницы скорой помощи, где планировалось открытие инфекционного отделения. По информации советника мэра, коллаборационное руководство учебных заведений запрещает детям говорить на украинском языке и открыто угрожает "последствиями", если услышит в общении украинскую речь.

Также оккупанты открыли коллективные "пункты помывки" - жители города принимают душ в сопровождении пропаганды "зомбомобиля".

Кроме того, в Мариуполе работает 12 украденных украинских автобусов и четыре российских, пауза в графике которых составляет от двух до четырех часов. С 1 августа планируется введение платного проезда – билет будет стоить 18 рублей (девять гривен).

Ранее Андрющенко сообщил, что Россия планирует провести полную аннексию оккупированных территорий до 1 сентября.