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В Хмельницкой области запретили трансляцию русскоязычных песен

До конца войны в регионе ввели мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах.
В Хмельницкой области запретили трансляцию русскоязычных песен

В Хмельницкий области ввели мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах. Соответствующее решение поддержало большинство депутатов облсовета.

Депутаты также рекомендовали Хмельницкой ОВА создать рабочую группу по разъяснительной работе насчет моратория и ввести в ее состав работников администрации, правоохранителей и общественников.

Мораторий будет действовать до конца войны.

Инициатор моратория глава облсовета Хмельницкой области Виолета Лабазюк заявила, что сейчас на "последних звонках" звучат русские песни и это неправильно.

Ранее языковой омбудсмен сообщил, что русскоязычные песни почти исчезли из украинского эфира в Украине. 

 

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