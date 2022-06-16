В Хмельницкой области запретили трансляцию русскоязычных песен

До конца войны в регионе ввели мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах.

В Хмельницкий области ввели мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах. Соответствующее решение поддержало большинство депутатов облсовета.

Депутаты также рекомендовали Хмельницкой ОВА создать рабочую группу по разъяснительной работе насчет моратория и ввести в ее состав работников администрации, правоохранителей и общественников.

Мораторий будет действовать до конца войны.

Инициатор моратория глава облсовета Хмельницкой области Виолета Лабазюк заявила, что сейчас на "последних звонках" звучат русские песни и это неправильно.

Ранее языковой омбудсмен сообщил, что русскоязычные песни почти исчезли из украинского эфира в Украине.