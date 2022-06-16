"Слова следует подкреплять действиями": Подоляк ответил на заявление Патрушева

Подоляк прокомментировал недавнее заявление Патрушева о возобновлении переговоров РФ и Украины

Если в России хотят возобновление переговоров, они должны прекратить огонь, вывести войска и завершить “проект “русский мир” в Украине". Так ответил в своем Twitter советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк на недавнее заявление секретаря совета безопасности России Николая Патрушева.

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"Классическое "русское" лицо при плохой игре: уничтожаешь города, устраиваешь публичные казни, готовишь аннексию, но говоришь о желании переговоров. Если Патрушев хочет диалога, слова следует подкреплять действиями: прекращение огня, немедленный отвод войск, закрытие проекта "русский мир" Украине", - написал советник главы ОП.

Отметим, что секретарь совета безопасности РФ на заседании представителей стран БРИКС вчера заявил, что российская власть заинтересована в достижении политико-дипломатических договоренностей с Украиной.

Напомним, что ранее заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил сомнение, что Украина просуществует ещё два года. Этому поспешил возразить Михаил Подоляк и заявил, что Украина была, есть и будет.

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