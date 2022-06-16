В Мариуполе детям запретили говорить по-украински – мэрия
В Мариуполе оккупанты угрожают репрессиям семьям, дети которых будут говорить по-украински в школе. Об этом рассказал у себя в Телеграм советник мэра города Петр Андрющенко.
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“Руководство школ запрещает подросткам, кто учился в украиноязычных школах, использовать украинский даже на переменах. Не стесняясь, коллаборационный директорат школ открыто угрожает "последствиями для детей и родителей", если будет слышен в общении украинский”, – сообщил он.
Также Андрющенко рассказал, что в городе открыли общественные “пункты помывки”, которые представляют собой просто душевые. При этом мыться горожанам предлагают под поток российской пропаганда – рядом установлены передвижные экраны с российскими “новостями”.
Напомним, в Мариуполе показали, чем теперь кормят детей в школе. Даже в образцовой школе питание детей оказалось откровенно посредственным.
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