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В Украине массово называют детей именем Стефания

В Министерстве юстиции Украины рассказали, сколько девочек уже получили это имя начиная с середины мая.
В Украине массово называют детей именем Стефания
Иллюстративное фото / EPA

После победы на Евровидении 2022 украинской группы Kalush Orchestra с песней Стефания этим именем начали массово называть новорожденных девочек. Об этом сообщает Минюст Украины.

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По информации ведомства, после Евровидения в Украине было названо 68 детей именем Стефания. Также Стефанией назвали поезд Киев - Ивано-Франковск.

Ранее Зеленский назвал назвал главное идеологическое оружие России. РФ продвигает идею, что Запад не способен объединиться и не будет всерьез поддерживать Украину, и эту идеологическую доктрину можно разрушить поставками оружия.

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