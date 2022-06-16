В бою с оккупантами погиб президент Днепровской ассоциации велосипедистов

Максим Семенов защищал Украину от полномасштабного вторжения российских оккупантов.

Защищая Украину от оккупантов, в бою погиб президент Днепровской ассоциации велосипедистов и ассоциации экстремальных видов спорта Максим Семенов. Об этом сообщает народный депутат Украины Ольга Саладуха.

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Саладуха выразила свою скорбь по погибшему герою.

"Как бы ни было трудно ежедневно узнавать и говорить о потерях, но должны это делать. Ибо только так будем знать цену победы и понимать степень ответственности врага. Погиб Максим Семенов - президент Днепровской ассоциации велосипедистов и ассоциации экстремальных видов спорта. Погиб в бою, защищая Родину. Вечная память и слава герою!", - пишет нардеп в своей публикации.

Также она призвала не забывать о войне и действовать всеми возможными методами, в том числе и в профессиональной компетенции.

"Как бы ни было трудно ежедневно узнавать и говорить о потерях, но должны это делать. Ибо только так будем знать цену победы и понимать степень ответственности врага. Кажется, мир начал понемногу привыкать к войне, а некоторые и забывать о ней. Но не мы! Ведь для нас это не отвлеченное противостояние, а смерти конкретных людей - сыновей, братьев, мужчин, любящих родителей. Мы - спортсмены - не будем мириться с безразличием и продолжим говорить правду о войне. Говорить и действовать. Вплоть до бойкота соревнований, где спортсмены государств-агрессоров будут участвовать, даже под нейтральными флагами.", - написала она.

Ранее Зеленский назвал назвал главное идеологическое оружие России. РФ продвигает идею, что Запад не способен объединиться и не будет всерьез поддерживать Украину, и эту идеологическую доктрину можно разрушить поставками оружия.