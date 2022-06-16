Житель Ровенщины распространял коммунистическую символику

Ему, согласно Уголовному кодексу Украины, грозит до 5 лет лишения свободы.

В Ровенской области правоохранители разоблачили 40-летнего жителя села Великие Цепцевичи, который распространял запрещенную в Украине коммунистическую символику. Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Ровенской области.

По данным досудебного следствия, полицейские получили оперативную информацию, что житель села Великие Цепцевичи распространяет в социальных сетях коммунистическую символику.

В доме по месту его проживания провели санкционированный обыск. В компьютерной техники и в средствах связи обнаружены фотоизображения с коммунистической символикой. Он их распространял в социальной сети среди знакомых. Свои действия мужчина объяснил симпатией к тем историческим событиям.

Читайте также: Во Львове задержали предателя, наводившего ракеты РФ на город

По данным фактам следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины. Она предусматривает до 5 лет лишения свободы. Досудебное следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что в пригороде Харькова задержали российского агента, который "сдавал" врагу позиции ВСУ.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Фото с места обыска / npu.gov.ua

Фото с места обыска / npu.gov.ua