Житель Ровенщины распространял коммунистическую символику
В Ровенской области правоохранители разоблачили 40-летнего жителя села Великие Цепцевичи, который распространял запрещенную в Украине коммунистическую символику. Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Ровенской области.
По данным досудебного следствия, полицейские получили оперативную информацию, что житель села Великие Цепцевичи распространяет в социальных сетях коммунистическую символику.
В доме по месту его проживания провели санкционированный обыск. В компьютерной техники и в средствах связи обнаружены фотоизображения с коммунистической символикой. Он их распространял в социальной сети среди знакомых. Свои действия мужчина объяснил симпатией к тем историческим событиям.
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По данным фактам следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины. Она предусматривает до 5 лет лишения свободы. Досудебное следствие продолжается.
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