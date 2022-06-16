Мы не будем принуждать Киев к переговорам с Кремлем – Макрон

ЕС хочет мира, но Украина сама определит момент и условия для переговоров с РФ

Франция не будет принуждать Украину к мирным переговорам с Россией. Киев сам должен определить, когда и на каких условиях говорить с Москвой. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на брифинге в Киеве.

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"Мы всегда поддерживаем вариант диалога, потому что в один прекрасный день конфликт должен прекратиться и должны начаться переговоры. Но условия переговоров должны быть определены Украиной: Франция и Германия никогда не будут посредниками за спиной Украины и никогда не будут требовать от Украины условий", – подчеркнул Макрон.

Французский лидер также отметил, что после своих переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным всегда рассказывал Владимиру Зеленскому о содержании этих бесед.

Напомним, в четверг Украину посетили с визитом президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоганнис. Президент Украины Владимир Зеленский провел с ними встречу.

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