Оккупанты намерены с 1 сентября подчинить Запорожскую АЭС Росатому

Один из представителей оккупационной власти сказал руководителям структурных подразделений ЗАЭС готовиться встречать новое руководство и работать по новым правилам, сообщают в Энергоатоме.

Российские оккупанты заявили работникам Запорожской атомной электростанции, что намерены с 1 сентября подчинить станцию Росатому. Об этом сообщает Энергоатом.

"Оккупанты продолжают мутить воду на Запорожской АЭС и в Энергодаре. Рашистские захватчики не перестают запугивать работников Запорожской атомной электростанции и угрожать энергодарцам", - говорится в сообщении Энергоатома.

Сообщается, что 15 июня один из представителей оккупационной власти по имени Александр Геннадьевич с позывным Волга сказал руководителям структурных подразделений ЗАЭС готовиться встречать новое руководство и работать по новым правилам.

"В очередной раз подчеркиваем: это заявление не имеет никакого отношения к реальности, никакого контроля за работой ЗАЭС со стороны враждебных формирований не будет. Запорожская АЭС работает и будет работать в украинской энергосистеме и в соответствии с украинским законодательством. Ее временное захват российскими военными никак не означает передачу станции стране-агрессору", - заявляют в Энергоатоме.

Энергоатом поблагодарил каждого из работников ЗАЭС за мужество, выдержку и самоотверженную работу в сложных условиях.

"Продержитесь еще немного, наша общая Победа не заставит себя ждать! И помните: ЗАЭС и Энергодар - это Украина!" - говорится в сообщении.

Ранее глава МАГАТЭ заявил о риске для безопасности Запорожской АЭС. По его словам, на станции скомпрометированы как минимум пять из семи неотъемлемых основ ядерной безопасности и защиты.

При этом Энергоатом запретил Гросси посещать ЗАЭС. Визит на станцию станет возможным только тогда, когда Украина вернет контроль над ней.