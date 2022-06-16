ВСУ разрушают планы руководства РФ - Генштаб

В армии РФ участились случаи увольнения большого количества личного состава из-за отказа участия в боевых действиях на территории Украины.

Генеральный штаб ВСУ опубликовал оперативную информацию по российскому вторжению по состоянию на вечер четверга, 16 июня.

В Северском направлении враг обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Леоновка Черниговской области и Уланово, Сопич и Барановка Сумской области. Нанес авиаудары недалеко от города Глухова на Сумщине.

На Харьковском направлении враг применял ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня в районах населенных пунктов Золочев, Уды, Байрак, Победа, Рубежное, Верхний Салтов, Печенеги и Лебяжье.

На Славянском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы вблизи Мазановки, Краснополья и Дубровного. ВСУ отразили вражеский штурм в направлении населенного пункта Долина, противник отошел.

На Донецком направлении враг не прекращает огневое поражение позиций ВСУ вдоль линии столкновения с сосредоточением основных усилий на Северодонецком и Бахмутском направлениях.

На Лиманском направлении оккупанты обстреляли из ствольной артиллерии район Стародубовки.

На Северодонецком направлении враг применял артиллерию и реактивные системы залпового огня в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Устиновка, Лоскутовка, Метелкино и Боровское, нанес авиационный удар по Лоскутовке.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреляли из артиллерии районы населенных пунктов Нью-Йорк, Зайцево, Покровское, Новая Каменка, Яковлевка, Берестово, Николаевка и Новоивановка. Нанесли авиаудары по населенному пункту Яковлевка. ВСУ успешно отразили штурмовые действия противника в направлении Берестового.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник пытался вести штурмовые действия для недопущения перебрасывания наших войск на другие направления, стрелял из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Марьинка, Новомихайловка, Железнодорожное, Гуляйполе и Волшебное.

На Южнобужском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Враг применил ствольную и реактивную артиллерию в районах населенных пунктов Осокоровка, Добрянка, Тополино, Княжевка, Мураховка, Красная Долина, Заря, Котлярово, Новониколаевка, Степная Долина, Таврическое, Лиманы и Александровка.

Противник поддерживает в готовности к применению три носителя высокоточного оружия суммарным залпом до 20 крылатых ракет типа Калибр.

"Значительные потери российских оккупационных войск разрушают планы военного руководства по быстрому продвижению вглубь территории Украины. Участились случаи увольнения большого количества личного состава из-за отказа участия в боевых действиях на территории Украины. Это не позволяет в сжатые сроки осуществить усиление и замену потерявших боеспособность российских подразделений. Между тем, украинские подразделения, выполняя огневые задачи, продолжают успешно уменьшать количество российских оккупантов на украинской земле", - говорится в сводке Генштаба.

Напомним, по последним данным Генштаба, потери РФ приближаются к 33 000 человек.