Кандидатство и оружие. Итоги визита Макрона и К

В Киеве завершилась встреча канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Марио Драги и президента Румынии Клауса Йоханниса с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ключевые лидеры Европы канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон впервые с начала войны посетили Украину. Компанию им составили премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис. Макрон и Шольц единственные мировые лидеры, которые продолжают общаться с лидером страны-агрессора Владимиром Путиным. Макрон рассказывает о том, что “нельзя унижать Росиию”, а Шольц не спешит вооружать Украину. В этом контексте их визит в Киев был особенно интересен. Что же привезли с собой высокие европейские гости?

Ждут в ЕС?

Европейские лидеры приехали в Киев все вчетвером, утром в четверг, на украинском поезде. Как первым пояснил по прибытию в украинскую столицу Макрон, это было символическим жестом: "Это послание единства, которое мы адресуем украинцам".

Сразу после прибытия в Киев Драги, Макрон, Шольц и Йоханнис отправились в Ирпень.

"Это героический город, помеченный шрамами варварства", - сказал Макрон во время осмотра Ирпеня.

Олаф Шольц опубликовал оттуда твит. "Ирпень, как и Буча, уже давно стал символом невообразимой жестокости российской войны, бессмысленного кровопролития", - написал канцлер Германии.

"Чудовищные разрушения в этом городе это мемориал - эта война должна закончиться", - подчеркнул он.

Одной из ключевых тем переговоров стала заявка Украины на членство в ЕС.

Эммануэль Макрон отметил, что все присутствовавшие на встрече лидеры стран ЕС поддержали немедленное предоставление Украине статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его основная мысль на переговорах была очень простой: Украина должна войти в европейскую семью официально.

Он также добавил, что Германия поддерживает вступление в ЕС не только Украины, но и Молдовы.

Премьер-министр Италии Марио Драги также заявил, что поддерживает надежды Украины на вступление в Евросоюз. По его словам, Италия хочет, чтобы Украина получила статус страны-кандидата в ЕС официально, и вынесет это предложение на обсуждение Евросовета, который должен собраться на следующей неделе.

Оружие

Макрон пообещал передать украинским войскам еще шесть самоходных артиллерийских установок Цезарь, флагмана французской артиллерии.

"Помимо уже доставленных 12 Caesar я принял решение поставить шесть дополнительных", – сказал Эммануэль Макрон.

Эти самоходные установки могут запускать 155 мм снаряды на расстоянии 40 км со скоростью от шести до восьми выстрелов в минуту. Известно, что Франция хочет купить 109 Caesar в 2025 году.

Шольц тоже говорил об оружии, но ничего конкретного не обещал:

"Германия сломала свою давнюю государственную традицию - мы стали поставлять Украине оружие, и мы будем делать это и дальше - сколько Украина будет нуждаться".

Мир не любой ценой

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Германия и Франция не будут требовать уступок от Украины, чтобы завершить российско-украинскую войну - его поддержал и канцлер Германии Олаф Шольц.

"Когда-то этот конфликт должен остановиться. И в этот момент должны быть переговоры. Но я уже подчеркнул: условия переговоров и формат будут определяться Украиной. Германия и Франция никогда не будут переговорщиками за спиной Украины, никогда не будут требовать уступок от Украины. Этого никогда не было и не будет. Мы будем требовательным посредником, но не будем требовать уступки", - сказал Макрон.

При этом он подчеркнул, что Франция и дальше будет поддерживать канал диалога с Россией. При этом, по его словам, после общения с президентом Путиным он каждый раз информирует о ходе разговора президента Зеленского.

Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, согласился, что условия мира должна определять только Украина.

"Лишь Украина, ее президент и парламент, украинский народ могут решить, что важно для них. Мы можем договариваться о мире только в их понимании. Это абсолютно понятно для меня… Россия не имеет права добиваться того, чего она хочет. Не могут быть исполнены российские требования, которые она предъявляет к Украине", - заявил Олаф Шольц в Киеве.

Премьер-министр Италии Марио Драги также считает, что мир с Россией должен быть достигнут на условиях Украины.

Президет Владимир Зеленский сказал президенту Франции Эманнуэлю Макрону, канцлеру Германии Олафу Шольцу, премьеру Италии Марио Драги и президенту Румынии Клаусу Йоханнису, что Россия не хочет мира, а хочет только войны и сломать Украину и ЕС.

"Существует прямая зависимость, чем больше мощного оружия мы получаем, тем быстрее мы можем освобождать наших людей и нашу землю... Затронули сегодня (16 июня) темы дипломатических усилий, которые прилагаются разными сторонами, чтобы восстановить мир. Все видят, что единственным препятствием для всех этих усилий является неготовность Российской Федерации к реальным действиям, к реальным переговорам, направленным на восстановление мира.

Россия не хочет мира, она ничего не хочет, кроме войны... Государство-агрессор должно осознать, что мир не имеет альтернативы и должен начать искать мир, а пока все мы видим и слышали сегодня, когда зазвучала сирена воздушной тревоги, что Россия ищет только новые способы, чтобы запугать Европу и захватить больше и больше нашей земли. Цель России в этой войне – сломать Украину и таким образом сломать Европу. Россия хочет показать, что европейское объединение якобы неспособно быть эффективным и что европейские ценности не могут работать для защиты свободы. Мы должны вместе сломать этот сценарий", - подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что сломать планы России поможет кандидатство Украины в ЕС.

По словам Зеленского, в Украине понимают, что путь в ЕС будет длинным, но украинцы готовы работать над этим и заслужили статус кандидата.

Также он озвучил потребности Украины в оружии: "Ожидаем новые поставки, прежде всего, тяжелое вооружение, современную реактивную артиллерию, системы противоракетной обороны и т.д.".

По его словам, каждый день задержки поставки вооружения – это жертвы среди гражданских и военных.