В Красном Луче взорвался склад с боеприпасами

Местные жители сообщают о громких взрывах в городе и публикуют фото и видео столба черного дыма, который поднимается над городом.

В неподконтрольном Украине Хрустальном (Красном Луче) Луганской области слышатся сильные взрывы. Об этом сообщают Telegram-каналы.

Жители пишут, что взрывается склад с боеприпасами оккупантов. Над городом - столб черного дыма.

Напомним, в четверг, 16 июня, российские военные в очередной раз обстреляли Лисичанск. Глава Луганской ОВА сообщает, что погибли, по меньшей мере трое людей, еще семеро получили ранения, но эти данные не окончательны.