ВСУ будут иметь успех в ближайшие дни - МО Британии

В ближайшие недели украинские защитники смогут достичь большего прогресса на западном и южном фронтах страны.

С такой оценкой выступил глава оборонного ведомства Великобритании Бен Уоллес после встречи министров обороны НАТО в Брюсселе 16 июня, пишет Sky News.

Он отметил, что Российская Федерация до сих пор доминирует в артиллерийских мощностях во время боевых действий.В то же время, наученные работать со сложными западными системами тяжелого вооружения украинские защитники могут стать ключевым элементом в сопротивлении российским войскам, отметил министр Уоллес.

Глава британского Минобороны добавил, что речь идет не только о количестве войск, но и о возможностях, которые добавят западные системы вооружения, если их использовать должным образом.

Он также утвердительно ответил на вопросы журналистов, достаточно ли оружия Украине предоставляют западные партнеры, чтобы иметь возможность выиграть в войне.

"Я думаю, что у Украины есть и будут в ближайшие несколько недель возможности для того, чтобы добиться значительного прогресса на востоке страны или даже защитить такие города, как Одесса", - сказал он.

Бен Уоллес отметил, что открытым вопросом остается, смогут ли украинцы оттолкнуть назад российские войска или оттолкнуть россиян обратно на территорию Украины.

Напомним, в Генштабе ВСУ полагают, что российские войска будут пытаться вытеснить подразделения Вооруженных сил из Северодонецка на правый берег Северского Донца.