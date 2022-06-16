Украинские школьники не будут изучать русских писателей

Из школьных программ зарубежной литературы будут изъяты произведения более 40 русских и советских писателей, поэтов, прозаиков и художников.

Из школьной программы зарубежной литературы будут изъяты произведения русских и советских авторов, сообщает Osvita.ua.

Соответствующее решение было принято рабочей группой Министерства образования и науки по обновлению содержания учебных программ для 6-9 классов и 10-11 классов.

В рабочей группе отмечают, что решение об изъятии литературных произведений принято ввиду результатов обсуждения вопроса о целесообразности русской культуры и литературы в условиях войны, состоявшемся во Всеукраинском союзе учителей-словесников и Украинской ассоциации преподавателей зарубежной литературы.

В частности, из школьных программ зарубежной литературы будут изъяты произведения более 40 русских и советских писателей, поэтов, прозаиков и художников.

Теперь украинские школьники не будут изучать творчество Александра Пушкина, Ивана Крылова, Антона Чехова, Михаила Лермонтова, Михаила Булгакова, Льва Толстого, Ивана Тургенева, Ивана Бунина, Осипа Мандельштама, Виктора Некрасова, Александра Блока, Федора Достоевского, Александра Грибоедова.

Также из школьной программы будут исключены произведения Булата Окуджавы, Василия Быкова, Александра Грина, Константина Симонова, Марины Аромштам, Сергея Есенина, Михаила Шолохова, Бориса Пастернака, Владимира Маяковского, Анны Ахматовой, Николая Гумилева, Марины Цветаевой.

Изъятые произведения этих авторов будут заменены произведениями зарубежных писателей в соответствии с литературным процессом и с учетом возрастных особенностей учащихся.

Изучение творчества Николая Гоголя и Таира Халилова рекомендовано перенести в учебные программы по украинской литературе.

Напомним, в Украине только 8% школ готовы к учебному году в очном режиме. Власти продолжают мониторить ситуацию с безопасностью в учебных заведениях, в частности обустройство укрытий.