ЕС не предоставит Украине авиацию и танки - Макрон

Макрон подтвердил существование ограничений на поставку Украине определенного вида тяжелого оружия.

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что у стран Запада есть договоренность не предоставлять Украине определенные виды оружия, в частности, штурмовые самолеты и танки во избежание втягивания в войну с Россией. Об этом он заявил в ходе общения с украинскими журналистами, сообщает Укринформ.

"Вы говорите о неофициальной договоренности, но это почти официальная позиция партнеров по НАТО, что мы помогаем Украине обороняться, но не вступаем в войну с Россией. Поэтому определенное вооружение, как, например, штурмовые самолеты или танки - было договорено не поставлять, и президент Зеленский в курсе этой договоренности", - сказал он.

Макрон добавил, что Франция помогает Украине главным образом боеприпасами и "определенными видами вооружений", бронированной техникой, а также предоставила 12 САУ Цезарь.

"Но президент Зеленский просил дополнительные, и в ближайшее время к этим 12 прибавится еще шесть", - пообещал президент Франции.