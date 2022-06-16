Мы защищаем Европу - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги сегодняшней встречи с европейскими лидерами.

Президент украины Владимир Зеленский сегодня, 16 июня встретился в Киеве с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Италии Марио Драги. Лидеры ЕС побывали в Ирпене, обстрелянном оккупантами, и собственными глазами увидели, на что способен "русский мир". В своем обращении Зеленский рассказал об итогах этой встречи.

"Сегодня действительно исторический день -Украина почувствовала поддержку сразу четырех мощных европейских государств. И, в частности, поддержку нашего движения в ЕвропейскийСоюз. Италия, Румыния, Франция и Германия -с нами. Все четверо лидеров -и господин Драги, и господин Йоханнис, и господин Макрон, господин Шольц -поддерживают кандидатство для Украины", - сказал Владимир Зеленский.

Глава государства также отметил, что для него было важно услышать от лидеров и то, что окончание войны и мир для Украины должны быть именно такими, как их видит Украина, как видит народ.

"Благодарен Италии за принципиальную политическую поддержку, за макрофинансовую и оборонную помощь. Сейчас у нас исторически лучшие отношения -и я уверен, что сможем сделать еще очень много для наших народов. Благодарен Румынии за оборонную помощь, за содействие в транзите наших товаров, в частности зерна. Договорились увеличивать экспортную способность через территорию Румынии", - сказал Зеленский.

Также он отметил, что Франция пообещала предоставитьдополнительные артиллерийские установки Caesar.

"Это очень важно для нашей защиты. Также сегодня Президент Макрон откровенно говорил о том, что европейская поддержка Украины должна быть такой, чтобы ощущалось, что мы вместе защищаем одинаковые ценности, защищаем Европу. Германия подтвердила предоставление средств противовоздушной обороны для нашего государства и дальнейшую поддержку", - говорит гарант.

Он также отметил, что во время визита глав государств в Киеве звучали сирены воздушной тревоги. В этом Зеленский увидел некий символизм:

"Россия создала такой фон, чтобы все слышали эти сирены, чтобы сделать напряженную атмосферу. Но никто не испугался, и это только вдохновляло нас быть максимально конкретными и договариваться ради наших интересов,ради всех украинцев и ради всех в Европе", - сказал президент.

Также главы стран говорили о подготовке нового санкционного пакета против России, о преодолении продовольственного кризиса, который спровоцировала Россия.

"Возобновить экспорт украинской агропродукции - жизненно необходимо для десятков стран. И есть только одна причина, почему продовольственный кризис вообще стал возможным: в нем виновата Россия, и никто больше. Все лидеры это уже признают. Говорили об восстановлении Украины после войны - очень конкретные взгляды партнеров на это", - сказал президент.

Владимир Зеленский поблагодарил канцлера Шольца за приглашение на встречу лидеров Группы семи. И отметил, что у него осталось положительное впечатление от встречи.

"Все лидеры понимают, почему сейчас не проходят переговоры по окончании войны. Исключительно из-за позиции России, которая пытается только запугивать всех в Европе и продолжать разрушение нашего государства. Это агрессор, он должен определиться прежде всего для себя, что войну следует завершать. Мы продолжим бороться, пока не гарантируем нашему государству полную безопасность и территориальную целостность", - сказал президент.