РФ распространяет фейки о сибирской язве в Скадовске

Оккупационные власти Скадовска пытаются запугать население угрозой эпидемии сибирской язвы.

Заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский говорит, что эта информация является фейком. Об этом сообщает Суспільне Херсон.

По его словам, все места захоронения опасной язвы были законсервированы, постоянно осматривались, о чем составляли акты.

"Этим занималась госпродслужба. Ситуация была полностью контролируема. Какая она сейчас не знаем, наша служба не имеет доступа к захоронениям. Но если военные РФ ничего не повредят, то нашему населению ничего не угрожает", - говорит Юрий Соболевский.

Мэр Скадовска Александр Яковлев говорит, что скотомогильник находится вне территории города, никаких действий, которые могут его повредить, не производится.

"Он абсолютно безопасен, поскольку был зарегистрирован и имел соответствующий уход. Все эти годы скотомогильник не представлял опасности ни для кого. Я связывался с руководителем организации, где могильник находится, с ним все нормально", - рассказал Яковлев.

Последний скотомогильник сибирской язвы в Херсонской области датируют 1941 годом. В дальнейшем трупы больных животных и даже землю, на которой лежали, сжигали. Об этом рассказал кандидат ветеринарных наук, доцент Херсонского государственного аграрно-экономического университета Виталий Олифиренко.

"Эти захоронения обязательно ограждены, чтобы не было поверхностных смывов во время дождей, и забетонированы", - рассказал Виталий Олифиренко.

Ученый говорит, что заразиться сибирской язвой можно, употребляя мясо больных домашних животных и через контакт с ними.

Напомним, российская пропаганда также активно распространяет фейк о вспышке холеры в Одессе и Николаеве.