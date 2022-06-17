Зеленский рассказал о реакции европейских лидеров на сирены в Киеве

Во время визита европейских политиков в Киев, в столице раздались сирены, сообщающие о возможной атаке врага.

Во время визита в Киев президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца, президента Румынии Клауса Йоханниса и премьер-министра Италии Марио Драги, над городом раздавались сигналы воздушной тревоги. Как на это отреагировали европейские лидеры, в четверг, 16 июня, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, "никто не испугался, и это только еще больше вдохновляло нас быть максимально конкретными и договариваться ради наших интересов, ради всех украинцев и ради всех в Европе".

Также, он отметил, что лидеры европейских государств понимают, что переговоры Украины с Россией не возобновляются исключительно из-за позиции агрессора.

"В целом мое впечатление от встречи положительное. Все лидеры понимают, почему сейчас не происходят переговоры по окончанию войны. Исключительно из-за позиции России, которая пытается только запугивать всех в Европе и продолжать разрушение нашего государства. Не искать путь к миру - они не хотят. Это агрессор, он должен определиться прежде всего для себя, что войну надо завершать. Мы же продолжим бороться, пока не гарантируем нашему государству полную безопасность и территориальную целостность", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, Российская Федерация планировала устроить стажером собственного шпиона в Международный уголовный суд в Гааге.

Также сообщалось, что Сейм Литвы признал принудительный вывоз граждан Украины в Россию депортацией украинского народа.