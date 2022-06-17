В Украине могут изменить дату начала нового учебного года для ВУЗов

Ректоры высших учебных заведений считают, что следует максимально эффективно использовать теплое время года.

В Украине планируют изменить дату начала нового учебного года в университетах и других учреждениях высшего образования в условиях военного положения. Так, вместо традиционного 1 сентября, обучение для студентов может начаться на месяц раньше. Об этом в четверг, 16 июня, сообщили в пресс-службе Профсоюза работников образования и науки Украины.

В частности, там отметили, что данное предложение продиктовано необходимостью экономить средства в отопительный сезон из-за войны.

"Поэтому можно перенести начало учебного года на начало августа", - предложили в ходе заседания Союза ректоров заведений высшего образования Украины.

Также на заседании обсудили вопросы безопасности обучения и напомнили, что решения о формах проведения занятий будут принимать учебные заведения исходя из того, есть ли у них укрытия на случай тревоги.

Расширенное заседание провели 15 июня в Киевском национальном университете технологий. В нем принял участие министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, а председательствовал глава Союза ректоров Украины Петр Куликов.

Напомним, появились первые результаты проверки учебных заведений в Украине на наличие в них укрытий.

Ранее министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что 26 тысяч учителей переехали из Украины за границу из-за войны.