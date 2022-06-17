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Россия продолжает вывозить в Сирию похищенное украинское зерно

Суда под российским флагом перевозили зерно, собранное в Украине в прошлом сезоне, и доставляли его в Сирию.
Россия продолжает вывозить в Сирию похищенное украинское зерно

Американская аэрокосмическая компания Maxar показала свежие спутниковые снимки, на которых видны нагруженные краденым украинским зерном российские суда. Об этом в четверг, 16 июня, сообщает компания Maxar.

Отмечается, на изображениях Maxar показаны два судна для перевозки грузов насыпью под российским флагом, пришвартованные в оккупированном Россией в Севастополе в мае и загруженные зерном. 

Через несколько дней спутники Maxar сделали снимки тех же кораблей, уже пришвартованных в Сирии с открытыми люками и полуприцепами, готовыми вывезти зерно.

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