Итоги 16.06: Визит политиков и деоккупация Украины

Украина получила поддержку сразу четырех мощных европейских держав; Резников заявил, что при помощи поставок западного оружия ВСУ освободят все оккупированные территории.

Четверо европейских лидеров посетили Киев

Ключевые лидеры Европы канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон впервые с начала войны посетили Украину. Компанию им составили премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис. После встречи с Владимиром Зеленским в Киеве лидеры Германии, Италии, Румынии и Франции высказались за немедленный статус кандидата на членство в ЕС для Украины. При этом Шольц отметил, что Украина является частью европейской семьи. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поддерживает этот шаг. Премьер-министр Италии Марио Драги также заявил, что поддерживает надежды Украины на вступление в Евросоюз. Также европейские лидеры дали обещание помогать Украине оружием в войне против российских оккупантов.

Лидеры Евросоюза после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским призвали Россию разблокировать экспорт украинского зерна. Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что угроза мировой продовольственной безопасности является прямым следствием российской агрессии, и это никак не связано с введенными европейскими санкциями.

Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги посетили город, где велись одни из крупнейших боев, - Ирпень. Позже они дали общую пресс-конференцию, на которой обнародовали свое видение будущего мира с Россией, на которой премьер-министр Италии заявил, что мир с Россией должен быть достигнут на условиях Украины. Во время визита в Ирпень Драги заверил, что Украина получит помощь для восстановления разрушенной россиянами инфраструктуры. В свою очередь президент Владимир Зеленский сказал, что Россия не хочет мира, а хочет только войны и сломать Украину и ЕС.

Украина намерена деоккупировать все свои территории

Оружие США поможет Украине вернуть оккупированные Россией территории, в том числе Крым и Донбасс, заявил министр обороны Украины Алексей Резников. По словам Резникова, первым шагом будет стабилизация ситуации на местах, чтобы предотвратить дальнейшие потери против российских войск. Второй этап заключается в том, чтобы отбросить российские войска на свои позиции до вторжения 24 февраля. Только на третьем этапе, по словам министра, будут обсуждения с партнерами Украины о том, "как освобождать территории, включая Крым".

Также Резников отметил, что третья встреча в формате Рамштайн показала единство НАТО и готовность предоставлять больше оружия для борьбы за свободу и независимость.

Оккупанты намерены выдавать паспорта РФ новорожденным на Херсонщине

Оккупационные власти Херсонщины выдадут российские паспорта всем детям, которые родились в регионе после 24 февраля, а также сиротам. Об этом заявил гауляйтер российских военных в Херсонской области Кирилл Стремоусов. При этом известно, что около полсотни жителей оккупированных Мелитополя и Херсона захотели получить российский паспорт - в основном это коллаборанты.

Сейм Литвы признал принудительный вывоз граждан Украины в Россию депортацией украинского народа

В резолюции, принятой Сейсом говорится о том, что более миллиона граждан Украины были принудительно вывезены в Россию, в частности было депортировано 200 тысяч детей. В резолюции подчеркивается, что это сделано для уничтожения украинской идентичности. Сейм Литвы призвал, чтобы геноцид украинского народа был остановлен правовыми средствами, а депортированным были созданы условия для возвращения домой или выезда в другую страну, где они будут в безопасности.

Минобороны Украины получило подробную документацию Керченского моста

Россия не сбрасывает со счетов угрозы со стороны Украины из-за Керченского моста, хотя в Кремле уверены, что такие планы потерпят полный крах. Тем временем Главное управление разведки Минобороны Украины получило подробную техническую документацию моста. Кроме прочего, в распоряжении украинской стороны попала подробная информация о рельефе местности, дорожном покрытии, опорах моста, противооползневых конструкциях, заездах-съездах и всей инфраструктуре комплекса.

В свою очередь, в Кремле заявили, что российские военные гарантируют безопасность Крыма и Крымского моста.

В Украине усилят позицию украинского языка

Через месяц - с 16 июля - все товары с компьютерными программами должны быть оборудованы украинским интерфейсом, а все интернет-ресурсы должны внедрить украиноязычные версии. В частности, речь идет об электронных экранах и кнопках телефонов, стиральных машин, электрокофеварок, автомобилей и других устройств. Также с 16 июля 2022 года языковой омбудсмен сможет налагать штраф на должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления, руководителей и работников предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, других физических лиц, нарушающих закон.

Хмельницкие депутаты поддержали запрет на русскоязычный культурный продукт

В Хмельницкий области ввели мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах. Соответствующее решение поддержало большинство депутатов облсовета. Мораторий будет действовать до конца войны.

Из школьной программы зарубежной литературы будут изъяты произведения русских и советских авторов

Среди прочих, украинские школьники не будут изучать творчество Александра Пушкина, Ивана Крылова, Антона Чехова, Михаила Лермонтова, Михаила Булгакова, Льва Толстого, Ивана Тургенева, Ивана Бунина, Осипа Мандельштама, Виктора Некрасова, Александра Блока, Федора Достоевского, Александра Грибоедова. Изъятые произведения этих авторов будут заменены произведениями зарубежных писателей в соответствии с литературным процессом и с учетом возрастных особенностей учащихся.

В ближайший год улучшения ситуации на топливном рынке ждать не стоит

Стоимость топлива сохранится на высоком уровне по меньшей мере до 2024 года, считают аналитики компании Wood Mackenzie. Они отмечают, что нефтеперерабатывающие заводы изо всех сил пытаются удовлетворить спрос, восстанавливающийся после пандемии. Давление должно снизиться во второй половине 2023 года, когда ожидается запуск нескольких новых крупных нефтеперерабатывающих заводов, в том числе на Ближнем Востоке.

Цена на газ в Европе выросла

Стоимость газа на европейском рынке резко выросла после снижения поставок по газопроводу Северный поток-1 на 60%. Газпром сократил поставки в Европу, объяснив это задержкой поставок оборудования Siemens Energy, проходящего техническое обслуживание в Канаде. В Германии отметили, что сокращения поставок Газпромом является предупредительным сигналом, который может вызвать проблемы для крупнейшей экономики Европы этой зимой.

Британия ввела санкции против Гундяева

Великобритания ввела санкции в отношении главы Русской православной церкви - патриарха Московского и всея Руси Кирилла. санкции предполагают запрет на въезд в страну и заморозку активов. В обосновании решения британских властей сказано, что патриарх Кирилл (Владимир Гундяев) сделал множество публичных заявлений в поддержку российского вторжения в Украину. Кроме Кирилла, в список включены еще 11 граждан Украины и России.

Apple вновь стала самой дорогой компанией

Компания Apple спустя семь лет вернула себе титул самого дорогого бренда в мире, сместив с первого места конкурента Amazon. Стоимость бренда Apple составитель рейтинга оценил в 947 миллиардов долларов. Самым дорогим брендом в мире Apple предыдущий раз становилась в 2015 году. Вторую строчку занял Google, бренд которого оценили в 820 миллиардов долларов.