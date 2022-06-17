На химзаводе в Запорожской области произошел крупный пожар

На месте происшествия спасатели установили, что горит складское помещение завода Коагулянт на общей площади 800 кв. м.

В городе Пологи Запорожской области произошел масштабный пожар на химическом заводе. Об этом сообщила Запорожская областная военная администрация в ночь на пятницу, 17 июня.

Информация о возгорании была получено в 19:30 четверга.

"Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горит складское помещение завода Коагулянт на общей площади 800 кв. м. В неэксплуатированном сооружении хранились лаки и краски, которые раньше использовались в технологическом процессе… Химической угрозы населению города и области нет", – говорится в сообщении.

Чтобы справиться с пожаром, спасателям понадобилось почти два часа. Подразделения ГСЧС продолжают работать на месте чрезвычайного происшествия. Производится разбор конструкций, чтобы предотвратить повторные воспламенения.

Отмечается, что благодаря правильно выбранному решающему направлению тушения удалось предотвратить распространение огня на соседние постройки. От ГУ ГСЧС были привлечены три единицы техники и 25 спасателей.

Причина пожара устанавливается. Данные о пострадавших уточняются.

Ранее в Харькове потушили масштабный пожар на предприятии Электромашина. Пламя охватило около 2000 кв. м площади предприятия Электромашина. Обошлось без жертв и пострадавших.