ВСУ отразили штурм врага под Славянском и Бахмутом

Украинские военные не позволили российским оккупантам захватить населенные пункты Богородичное и Золотое.

Российские захватчики концентрируют силы для наступления в Донецкой области. ВСУ отразили штурм на двух направлениях, сообщает Генштаб в утренней сводке в пятницу, 17 июня.

"На Славянском направлении оккупанты сосредоточивают основные усилия на продолжении наступления на Славянск. Ведут разведку боем в районе населенного пункта Краснополье, бой продолжается. Враг пытался взять под полный контроль населенный пункт Богородичное. ВСУ успешно отразили штурм", – говорится в сообщении.

Кроме того, пытаясь создать условия для развития наступления на город Славянск, враг применяет артиллерию в районах Долины, Краснополья, Дубровного и Вернополья.

На Бахмутском направлении защитники Украины отразили вражеский штурм в направлении населенного пункта Золотое. Враг отошел. Оккупанты попытались выдвинуться в направлении населенных пунктов Васильевка и Берестово. Наши воины нанесли огневое поражение и заставили врага бежать.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активные наступательные действия противника не зафиксированы. Враг нанес авиационные удары вблизи Нью-Йорка, Авдеевки и Победы.

На Северодонецком направлении оккупанты продолжают огневое влияние из ствольной и реактивной артиллерии по подразделениям украинских войск. Нанесли авиаудар по населенному пункту Устиновка. Продолжаются боевые действия за полный контроль над городом Северодонецк. Противник совершает перемещение на направление дополнительных подразделений реактивной артиллерии.

На Харьковском направлении основные усилия противник сосредоточивает на содержании занятых рубежей, недопущении выхода сил обороны на государственную границу и в тыл группировки войск, действующей на Славянском направлении. Противник пытался провести разведку боем в районе населённого пункта Кочубиевка. ВСУ ответили метким огнем и враг отошел.

На Северском направлении враг продолжает ведение демонстративных действий. Агрессор обстреливал из артиллерии подразделение Сил обороны в приграничных районах Сумской и Черниговской областей.

На Южнобужском направлении враг применял ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня в районах населенных пунктов Кульбакино, Николаевка, Степная Долина, Муравьевка, Новопавловское, Шевченково, Заря, Партизанское, Квитневое, Новогригоровка, Киселевка, Княжеское. Украинская авиация наносила удары по скоплениям противника в Херсонском, Каховском и Бериславском районах Херсона.

Агрессор продолжает блокировать гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря. В его акватории находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа Калибр.

Напомним, 16 июня в Луганском области взорвался склад с боеприпасами оккупантов в городе Хрустальный (Красный Луч). Местные жители сообщали о громких взрывах в городе и публиковали фото и видео столба черного дыма.