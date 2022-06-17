Николаев подвергся ракетной атаке, есть погибший

В результате атаки один человек погиб и шестеро получили ранения.

Утром 17 июня оккупанты обстреляли ракетами Николаев. Об этом сообщает глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

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Сообщается, что в результате атаки один человек погиб и шестеро получили ранения. Также пострадали жилые дома. На данный момент на месте обстрела работают спасатели, медики и коммунальщики.

Ранее Зеленский рассказал о реакции европейских лидеров на сирены в Киеве. Во время визита европейских политиков в Киев, в столице раздались сирены, сообщающие о возможной атаке врага.