На Прикарпатье задержали гражданина РФ с оружием

Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Ивано-Франковской области.

В Ивано-Франковске правоохранители задержали гражданина РФ, у которого обнаружили пистолет и патроны. Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Ивано-Франковской области.

В сообщении говорится, что по месту временного проживания россиянина в Ивано-Франковске правоохранители обнаружили пистолет, 250 патронов разного калибра, холодное оружие. Сейчас задержанного проверяют на причастность к диверсионной деятельности в интересах врага.

Задержанный – гражданин РФ, 1963 года рождения. Он с 2014 года проживает в Ивано-Франковской области.

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По данным фактам следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами). Максимальное наказание по этой статье – 7 лет лишения свободы.

Напомним, ранее стало известно, что правоохранители в Киевской области задержали торговца оружием.

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Фото с места обыска / npu.gov.ua

Фото с места обыска / npu.gov.ua