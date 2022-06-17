Враг обстреливал Черниговщину снарядами с открытками, предназначенными жителям Чечни

Листовки были набиты в снаряд от системы “Град” советского производства

Оккупанты обстреляли Черниговскую область снарядами с листовками, адресованными жителям Чечни. Об этом сообщил Евгений Енин, первый заместитель Министра внутренних дел Украины.

Он показал советский снаряд от “Града”, который попал по территории Черниговщины.

“В середине он нес пропагандистский яд. Что интересно, эти пропагандистские листовки предназначены для жителей Чеченской республики. Или перепутали, или просто не заморачиваются. Но эти листовки высыпались на главы украинцев”, – поделился первый замглавы МВД.

В листовке написана пропагандистская речь, предназначенная для граждан Чеченской республики.

"Граждане Чеченской Республики! Вас пытаются вовлечь в вооруженное противостояние с федеральными войсками. Вас пытаются вынудить защищать чужие вам интересы. Интересы местных магнатов, руководителей банд террористов", - часть текста из листовки.

Напомним, что 13 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Черниговской области. Это произошло во время воздушной тревоги.