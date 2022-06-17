Оккупанты из "Ураганов" обстреляли населенные пункты Донбасса

Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Российские оккупанты вчера, 16 июня, обстреляли 11 населенных пунктов Донецкой области. Были убитые и раненые среди мирных жителей, проинформировал Отдел коммуникации полиции Донецкой области.

В частности, оккупанты обстреливали Авдеевку, Торецк, Нью-Йорк, Бахмут, Николаевку и другие населенные пункты. Они применяли ракеты Х-22 и Х-59МК, реактивные системы залпового огня "Ураган" и "Град", артиллерию, минометы и танки.

В результате вражеских обстрелов повреждено или полностью разрушено 42 гражданских объекта – жилые дома, центр детского творчества, медицинские центры и др. По состоянию на утро 17 июня на Донбассе 336 населенных пунктов были без электричества, а в 174 – без воды.

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По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты продолжают наступать в Донецкой и Луганской областях. На некоторых направлениях они понесли потери и отступили.

Ранее Сергей Гайдай, глава Луганской ОВА, объяснил, что с территории северодонецкого "Азота" физически невозможно провести эвакуацию.

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Последствия вражеского обстрела / npu.gov.ua

Последствия вражеского обстрела / npu.gov.ua

Последствия вражеского обстрела / npu.gov.ua

Последствия вражеского обстрела / npu.gov.ua

Последствия вражеского обстрела / npu.gov.ua