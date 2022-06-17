ВСУ уничтожили на юге три склада войск РФ за сутки

В результате удара украинскими военными уничтожено топливо и боеприпасы, а также техника и личный состав врага.

Последствия удара по складам РФ в Новой Каховке / Соцсети

ВСУ нанесли удар по складам и военной технике оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования Юг.

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В командовании также сообщили об общих потерях врага в живой силе и военной технике.

"По пункту управления и скоплению вражеской техники в районе Новой Каховки нами нанесен ракетный удар. Общие потери врага за сутки составляют: 72 рашиста, 1 самоходная гаубица Мста-С и две Мста-Б, 1 минометный комплекс Сана, 5 единиц бронированной техники, 2 склада с боеприпасами и 1 с запасами горючего", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что противник продолжает ведение боевых действий по занятым рубежам обороны. Активных действий, по информации командования, он не ведет, но пытается атаковать с воздуха. Так, тремя вертолетами Ми-8 біл нанесен удар по украинским позициям, дабы попытаться отбить Николаевку.

"Не имея успеха, уклоняясь от нашего оружия, вертолеты ретировались. Потерь нет", – говорится в сообщении.

Ранее Зеленский рассказал о реакции европейских лидеров на сирены в Киеве. Во время визита европейских политиков в Киев, в столице раздались сирены, сообщающие о возможной атаке врага.