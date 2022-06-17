В Ужгороде задержали организатора выезда уклонистов за границу

Об этом сообщила пресс-служба Закарпатской областной прокуратуры.

В Закарпатской области правоохранители задержали местного жителя, который наладил незаконный канал выезда за границу мужчин призывного возраста во время военного положения. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Закарпатской областной прокуратуры.

По данным следствия, фигурант наладил незаконный канал выезда мужчин призывного возраста за границу. Основанием для их выезда должны были стать справки с фальсифицированными выводами военно-врачебной комиссии о непригодности к прохождению военной службы.

Фигурант привлек к преступлению знакомых из военных комиссариатов и медицинских учреждений Ужгорода и района.

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Злоумышленник нашел одного клиента, дал ему указания о том, как тому получить фальшивые документы, и получил 11 000 долларов и 18 500 гривен. Сразу после получения денег его и задержали.

По данным фактам следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 332 УК Украины. Досудебное следствие продолжается.

Ранее пограничники рассказали, что уклонист спрятался в туалете поезда, чтобы сбежать из Украины.

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Фото с места обыска / facebook.com/zakprokuratura

Фото с места обыска / facebook.com/zakprokuratura