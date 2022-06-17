Залужный показал работу 127-й бригады ТРО

Украинцы легко идут на войну и очень быстро учатся, поскольку понимают, что защищают родную землю.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал в Facebook видео, где показана работа 127-й бригады ТРО. Эта бригада защищает Украину в Харьковской области.

На опубликованном видеоролике вещает командир бригады Роман Грищенко. По его словам, украинцы легко идут на войну и быстро обучаются, поскольку они мотивированы защитой родной земли.

"У меня такая очередь стоит на призыв! Все всех знают, все за всех переживают и все поддерживают. Каждый хочет внести свой вклад для того, чтобы раз и навсегда поставить точку в этих непонятных для всего мира отношениях России и Украины", - подчеркнул комбриг.

Он также рассказал, что в его бригаде служат не только бывшие военные, но и люди разных "мирных" специальностей - от музыкантов до бизнесменов. Большую часть из них составляют харьковчане.

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