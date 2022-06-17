Из плена освободили парамедика Тайру - Зеленский

Юлию Паевскую захватили в плен оккупанты в Мариуполе еще в середине мая. Сейчас она уже дома.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении назвал заключение Еврокомиссии по кандидатству Украины в ЕС еще одним шагом к полноценной евроинтеграции. Также он сообщил об освобождении Юлии Паевской.

"Мы в одном шаге от начала полноценной интеграции с Европейским союзом. Есть положительное заключение Еврокомиссии по кандидатству для Украины. И это историческое достижение всех,работающих на государство. Осталось дождаться решения Европейского совета на следующей неделе. И я считаю, что Украина сделала все возможное, чтобы этот шаг был положительным", - сказал президент.

Также он отметил, что удалось освободить из плена украинского парамедика Юлию Паевскую(Тайру), которую оккупанты захватили в плен в Мариуполе в середине марта. Она уже дома.

"Будем работать и дальше, чтобы забрать всех", - сказал Зеленский.

Напомним, сегодня в Еврокомиссии официально сообщили, что одобрили заявку Украины и рекомендовали предоставить стране статус кандидата на членство в ЕС с последующим выполнением необходимых шагов.

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