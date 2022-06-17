Неожиданный Борис. Приключения Джонсона в Киеве

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон неожиданно вновь приехал в Киев - уже во второй раз после начала войны - и снова без анонса и предупреждения.

Борис Джонсон снова оказался в Киеве и снова без особенного предупреждения. Прошлый визит Джонсона сделал его необычайно популярным персонажем в Украине. К чему приведет новое посещение украинской столицы?

Сюрприз

Визит Джонсона стал сюрпризом, поскольку не был объявлен заранее. Более того, в пятницу премьер должен был выступить на конференции на севере Англии - но вместо этого оказался в украинской столице.

Джонсон и Зеленский, как и 9 апреля, во время первого визита британского премьера, прогулялись центром Киева.

Пресс-служба президента Украины

В этот раз лидеры посетили Михайловский Златоверхий собор. Они возложили цветы к Стене памяти погибших за Украину. Память павших героев почтили минутой молчания.

Пресс-служба президента Украины

Священнослужитель собора рассказал британскому премьеру об истории Михайловского Златоверхого собора и его архитектурной и художественной ценности. Джонсон ставил священнику вопросы об внутреннем убранстве и золотой кровле куполов.

Пресс-служба президента Украины

Священнослужители собора подарили иностранному гостю икону Почаевской Божией Матери.

Когда Джонсон вышел с президентом Зеленским из собора, он сказал, что экскурсия по собору была "фантастической".

Затем Зеленский с Джонсоном пришли посмотреть уничтоженную российскую бронетехнику, которая выставлена ​​на Михайловской площади в центре Киева. Среди экспонатов – самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1, танк Т-72Б3, боевая машина БМД-2, башня от БМД-4, машина радиоэлектронной борьбы и остатки внедорожника Тигр. Основную часть этой техники враг использовал при наступлении на Киев.

На площади президент с премьером Британии помахали толпе проходивших мимо людей, которые радостно выкрикивали им. Джонсон громко произнес Слава Украине!

После экскурсии Джонсон подошел к толпе и поблагодарил украинский народ за мужество, сказав на украинском Дякую!

Суть переговоров

Во время переговоров Зеленский обсудил с Джонсоном поставку тяжелого оружия и систем ПВО, экономическую поддержку Украины, усиление санкционного давления на РФ, а также гарантии безопасности.

Зеленский заявил, что у них с Джонсоном "общий взгляд на то, как двигаться к победе Украины". Он поблагодарил премьера Британии за мощную поддержку.

"Главное сегодня – обеспечить также противовоздушную оборону для Украины. Начали двигаться в этом направлении. Российские ракеты остаются угрозой для наших людей, всей территории Украины. Абсолютное большинство российских ракетных ударов ведется российской армией по обычным людям, по гражданской инфраструктуре – жилым домам, школам, больницам, университетам, транспорту. Очевидно, что это должно быть одной из первоочередных задач для всех нас, наших партнеров – помочь в защите от российских ракет. Это будет гарантией жизни для людей на большинстве нашей территории", – подчеркнул президент.

Также, по его словам, в ходе переговоров стороны затронули итоги третьей встречи в формате Рамштайн, где Великобритания способствовала интересам Украины.

Кроме того, собеседники обсудили потребность нашего государства в финансовой и экономической поддержке.

"Это не только финансы, у нас также дефицит горючего из-за бомбардировки нашего нефтеперерабатывающего завода, наших резервов Российской Федерацией. Также проговорили сложный вопрос – это обеспечение подготовки к отопительному сезону. Я благодарен Борису за готовность помогать нашему государству", – сказал Зеленский.

Стороны также продолжили проработку гарантий безопасности для Украины, которые могут дать стабильность не только нашему государству, но и Европе и миру. Также Зеленский обсудил с Джонсоном разминирование территорий Украины.

"Сомнений, что мы победим, у нас нет, поэтому мы уже готовимся к восстановлению страны после нашей победы", – сказал Зеленский.

Со своей стороны, Борис Джонсон выразил понимание невозможности каких-либо компромиссов украинского народа с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Украина страдает, украинские военные страдают, но есть все признаки и доказательства, что войска РФ находятся под значительным давлением, терпят тяжелые потери, колоссально тратят свое вооружение. За 114 дней нападения на Украину они до сих пор не достигли целей, которые определили для себя на первую неделю", – сказал Джонсон.

По его словам, Великобритания хочет обеспечить Украине стратегическую выносливость, поэтому усилит мировую дипломатическую коалицию в поддержку нашего государства и будет работать над усилением санкций против режима Путина.

Премьер Британии заверил, что его страна готова и дальше предоставлять Украине вооружение, организовывать подготовку военных для его применения.

"Украинский народ и ВСУ смогут благодаря этому сделать то, что хотят действительно сделать украинцы, а именно – выгнать агрессора из Украины", – подчеркнул он.

Тренировка военных

Британия инициирует масштабную программу тренировки украинских военных. Эта программа позволит обучать до 10 тысяч военнослужащих каждые четыре месяца, что, как сказано в заявлении британского правительства, может в корне изменить "уравнение войны".

"В результате выполнения предыдущей программы под названием Opеration Orbital с 2015 года, до момента полномасштабного вторжения в Украину было натренировано 22 тысячи солдат. В рамках новой программы военных будут тренировать за пределами страны", - говорится в заявлении Даунинг-стрит.

Предполагается, что украинские войска будут обучаться за пределами Великобритании в течение трех недель, изучая навыки ведения боя, а также медицинскую подготовку, разминирование и кибербезопасность.

Как заявил Джонсон, цель этого визита - простое и ясное послание украинцам: Великобритания будет с народом Украины до тех пор, пока он в конечном итоге не победит.

Скрытый смысл

Стоит отметить, что Нынешний визит Бориса Джонсона состоялся на следующий день после того, как Киев посетили канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис.

В прошлый раз, по данным СМИ, приезд Джонсона убедил украинскую власть отказаться от компромиссов на переговорах с РФ. Переговоры между Украиной и Россией после этого заморожены до сих пор.