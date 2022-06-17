ВСУ рассказали о потерях техники в войне с Россией

Для нужд ВСУ необходимо привлечь военно-промышленный комплекс всего мира. Чтобы иметь преимущество над россиянами, вооруженным силам нужны системы высокоточного оружия.

Украина потеряла примерно 30-40% техники в результате активных боев. Об этом рассказали в интервью National Defence заместитель министра обороны Украины по закупкам Денис Шарапов и командующий логистикой Сухопутных войск ВСУ Владимир Карпенко.

Денис Шарапов, в частности, подчеркнул, что для нужд ВСУ необходимо привлечь военно-промышленный комплекс всего мира. Чтобы иметь преимущество над россиянами, вооруженным силам нужны системы высокоточного оружия.

"Вдумайтесь: одна бригада занимает около 40 километров линии обороны. Следовательно, для прикрытия активного боевого конфликта нужно 40 бригад. Каждая бригада - это 100 БМП, 30 танков, 54 артсистемы - только на одну бригаду, а у нас их 40", - пояснил Владимир Карпенко.

Он добавил и о потерях Вооруженных сил в технике:

"Я пока не буду говорить о противотанковых управляемых ракетах или противотанковых управляемых средствах. Я говорю только о тяжелом вооружении. На сегодняшний день мы имеем примерно 30-40%, а иногда и до 50% потерь техники вследствие активных боев. Таким образом, мы потеряли примерно 50%. Потеряно около 1300 БМП, 400 танков, 700 артсистем".

Денис Шарапов добавил, что ВСУ получили большое количество систем вооружения, но, к сожалению, при таком массовом расходовании ресурса они покрывают лишь 10–15% наших потребностей.

"Нужна артиллерия, нужны артиллерийские боеприпасы, БМП, боевые машины, танки. Нам нужны системы ПВО и реактивная система огня", - сказал Шарапов.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили на юге три склада войск РФ за сутки. В результате удара украинскими военными уничтожено топливо и боеприпасы, а также техника и личный состав врага.

В ночь на 17 июня ВСУ нанесли удар по буксиру Черноморского флота РФ Василий Бех, который перевозил на остров Змеиный боеприпасы, вооружение и личный состав врага.

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