ВСУ подошли к Херсону на 15-18 км - Арестович

Также украинским военным удалось подойти к Посаду-Покровскому и Мирному Херсонской области. В области идут ожесточенные бои.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Вооруженные силы Украины почти вплотную подошли к Херсону. Об этом он сказал в эфире Фэйгин LIVE.

"На Херсонском направлении мы активно двигаемся. Так же, как и на Изюмском (Харьковская область) и у нас замелькали фотографии, на которых уже виден Херсон", -заявил Арестович.

По просьбе Фейгина уточнить, как близко ВСУ подошли к городу, советник председателя ОПУ сказал, что это 15-18 км.

"С холмов уже видно", - сказал Арестович.

Также Арестович заявил, что нашим военным удалось подойти к Посаду-Покровскому и Мирному.

Напомним, в результате удара ВСУ в Новой Каховке Херсонской области уничтожены склады и военная техника войск РФ.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet