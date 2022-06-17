Десантники "демилитаризировали" две боевые машины пехоты оккупантов

Противотанкисты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ уничтожили две боевых машины пехоты оккупантов из современного отечественного ПТРК Стугна-П.

Львовские десантники уничтожили две боевые машины пехоты российских захватчиков. Об этом сообщает командование десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

"Охота" на рашистов и их бронетехнику сегодня была удачной, и как всегда феерической!" - говорится в сообщении.

Противотанкисты 80-йотдельнойдесантно-штурмовойбригадыДШВ ВСУ уничтожили две боевых машины пехоты оккупантов из современного отечественного ПТРК Стугна-П.

"Шаг за шагом мы продолжаем жечьи превращать в металлолом вражескую технику вместе с захватчиками",- сообщил командир противотанкового подразделения 80-й бригады ДШВ ВС Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили на юге три склада войск РФ за сутки. В результате удара украинскими военными уничтожено топливо и боеприпасы, а также техника и личный состав врага.

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