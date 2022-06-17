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Арестович: Погиб каждый седьмой оккупант

По итогам 114 дня войны, потери российской армии в войне против Украины значительно больше, чем в ВСУ.
Арестович: Погиб каждый седьмой оккупант

По данным советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, из российских оккупантов, которых отправили на войну против Украины, погиб каждый седьмой оккупант.  Об этом он сказал в разговоре с российским адвокатом и правозащитником Марком Фейгиным в пятницу, 17 июня.

"В российской группировке, пришедшей в Украину войной, погиб каждый седьмой военный. У нас - погиб каждый седьмой среди тех, кто встал на защиту Украины. Чувствуете разницу? А потому соотношение и динамика полностью на нашей стороне. Но это все занимает время", - заявил Арестович.

Ранее глава Офиса президента Арестович заявил, что Вооруженные силы Украины почти вплотную подошли к Херсону.

 

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