Жителей Херсонской области призывают эвакуироваться

Единственный способ покинуть оккупированную территорию - через Крым. Но главное, сохранить жизнь.

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Самойленко призвал жителей Херсонщины выехать из области, в том числе через Крым, чтобы облегчить работу ВСУ при освобождении территорий. Об этом он заявил в интервью Укринформу.

"Да, я сам выступал с таким призывом к людям выезжать из временно оккупированного Херсона. Зачем? Вооруженные Силы Украины должны иметь плацдарм для деятельности", - сказал Самойленко.

По словам главы облсовета, все "видели, какой была агония оккупантов перед выходом из Бучи и Ирпеня, или как россияне "освобождали" Мариуполь, полностью разрушив 400-тысячный город".

"Для Херсона такой вариант освобождения неприемлем. И это понимают президент, главнокомандующий ВСУ и министр обороны - если снести город, то зачем его освобождать?" - отметил он.

Глава Херсонского облсовета призвал "всех, кто имеет такую ​​возможность", покинуть оккупированную территорию. В то же время, он признал, что единственный способ для организованного выезда из Херсона - через временно оккупированный Крым.

По словам политика, главное, чтобы люди остались живы, и так Вооруженные Силы получили больше возможностей для действий.

Ранее глава Офиса президента Арестович заявил, что Вооруженные силы Украины почти вплотную подошли к Херсону.

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