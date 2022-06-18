В ОП озвучили подробности атаки на российский буксир

Ракеты Harpoon, которыми был атакован корабль вражеского флота, Украине передала Британия, сообщил Арестович.

Украинские военные в пятницу, 17 июня, поразили буксир Черноморского флота РФ Василий Бех двумя ракетами Harpoon, вследствие чего судно пошло на дно. Об этом рассказал советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин LIVE.

Он подтвердил, что удар был нанесен сегодня рано утром. Выстрел производился со стороны Одессы в сторону острова Змеиный.

"Мы утопили российский буксир, который действовал как судно обеспечения, которое называется Василий Бех. В него попали две ракеты сегодня где-то в районе четырех утра - Harpoon. "Гарпуны" заработали - британские ракеты", - сказал советник.

Также Арестович намекнул, что для атаки был задействован и боевой дрон Bayraktar.

В результате буксир Василий Бех затонул возле Змеиного, который советник назвал "островом погибших кораблей".

"Мы потопили столько, что не всякая морская держава может об этом мечтать. И это, заметьте, наши корабли даже не выходили из порта", - отметил Арестович.

В то же время журналист The Washington Post Дэн Ламот, сославшись на источник в Пентагоне, сообщил, что российское судно было поражен как минимум одной американской противокорабельной ракетой Harpoon.

В Вашингтоне подчеркнули, что США не поставляли Украине эти ракеты.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ по состоянию на утро 17 июня, украинские защитники уничтожили 13 кораблей и катеров флота противника.

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