Зеленский показал Джонсону разбитую технику ВС РФ

Украинский и британский лидеры совершили прогулку по столице Украины, посетив также Свято-Михайловский Златоверхий монастырь.

В ходе визита в Киев в пятницу, 17 июня, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским посетили выставку уничтоженной военной техники армии России. Об этом сообщил украинский лидер.

"Посетили з Борисом Джонсоном Свято-Михайловский Златоверхий монастырь. Прогулялись по Михайловской площади. Побывали на выставке уничтоженной военной техники российских оккупантов. Друг, спасибо за этот день! Продолжаем бороться за свободу для Украины", - говорится в сообщении.

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Напомним, это уже второй визит главы британского правительства в Киев с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Зеленский назвал переговоры с Джонсоном максимально предметными.

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